KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar Twitter'da yapılan KPSS yorumlarını gündemine aldı. 22 Kasım Ortaöğretim Sınav Heyecanı sona erdi. Sınava giren adayların büyük çoğunluğu sınavla ilgili yorumlarında özellikle koronavirüs gölgesinde geçen sınav nedeniyle zorlandıklarını, hali hazırda pandemi gerginliğinde olduklarını üstüne bir de geleceklerini etkileyecek sınava girdikleri için sınavda zorlandıklarını belirtirken, Koronavirüs gölgesinde geçen 22 Kasım KPSS Ortaöğretim Sınavında adaylardan bazıları ise sınavın kolay olduğunu belirtti.
KPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sınavın sona ermesinin ardından paylaşımlar haberimize eklenecektir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 24 ARALIK...
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
KPSS LİSANS VE ÖNLİSANS HANGİ TARİHLERDE UYGULANMIŞTI?
KPSS Ortaöğretim için başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden alınmış, ilgili tarihlerde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adayların başvuruları ise 8-9 Ekim tarihlerinde Geç Başvuru ücreti alınarak alınmıştı. KPSS heyecanında Ön lisans 25 Ekim'de uygulanmış, Lisans Gy-Gk ise 6 Eylül'de uygulanmıştı. KPSS Lisans Alan bilgisi için adaylar 12-13 Eylül tarihlerinde ter dökmüştü.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
KPSS Ortaöğretim
KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.