Sınava ehliyetle geldiği için alınmadığını belirten Renas Şen, "Sınava almadılar. Her sene sınava ehliyetle giriyorum. Üzerinde T. C. Kimlik numaram ve resmim var. Ama yaptıkları muamele bu. Bir sene boyunca çalışıyorsun sırf şundan dolayı almıyorlar. Ben bunu bakkaldan almıyorum, bunu esnaf satmıyor. Polis yardımcı oldu Allah razı olsun. Evimize kadar götürdü, bulamadık. Geri getirdi. Saat 10.00'dan sonra kapattılar. Giremeyenler var. Kapıda ağlayanlar oldu. Çocuğun birisi vaktinde geldi. Kol saatinden dolayı giremedi. Çıktı tekrar geldi, kapıyı kapatmışlar. ÖSYM yetkilileri hiçbir şekilde almadılar" dedi.