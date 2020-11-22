KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarının ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Bugün saat 10:15 itibarıyla başlayan KPSS Ortaöğretim sınavına binlerce aday giriş yaptı. Sınav salonlarında yeni tip salgına karşı gerekli önlemler alındı. Peki, KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim cevap anahtarı... KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 24 ARALIK...
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020 Lisans oturumuna ait branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.
KPSS LİSANS VE ÖNLİSANS HANGİ TARİHLERDE UYGULANMIŞTI?
KPSS Ortaöğretim için başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden alınmış, ilgili tarihlerde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan adayların başvuruları ise 8-9 Ekim tarihlerinde Geç Başvuru ücreti alınarak alınmıştı. KPSS heyecanında Ön lisans 25 Ekim'de uygulanmış, Lisans Gy-Gk ise 6 Eylül'de uygulanmıştı. KPSS Lisans Alan bilgisi için adaylar 12-13 Eylül tarihlerinde ter dökmüştü.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.