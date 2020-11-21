ANNE VE BABA BİRBİRİNE SARILIP AĞLADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri M.Ş.Ö.'ye yerde müdahale ederken, anne ve babası da olay yerine geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan M.Ş.Ö.'yü gören anne ve baba oldukları yerde çöküp, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.