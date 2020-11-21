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    • 21.11.2020 08:11
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    SON DAKİKA: 'da korkutan !

    Son dakika haberine göre, Şişli’deki İş Merkezi’nde bir işyerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.

    İHA
    Perpa'da korkutan yangın!

    Şişli'de bulunan bir AVM'nin çatı katındaki bir restoranda çıktı.

    Olay, sabah saat 7.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




    İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.




    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Perpa'da korkutan yangın!