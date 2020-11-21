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    • 22.11.2020 07:03
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    Son dakika: 'den o iller için yağmur ve kar uyarısı | 22 Kasım

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları, , , , ve çevreleri ile , Kırklareli ve 'ın doğu, ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde kar, hangi illerimizde yağmur bekleniyor? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu raporu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Artvin çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anaolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA 4°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL 9°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 3°C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ 10°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    İZMİR 9°C, 17°C
    Az bulutlu

    KÜTAHYA -1°C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 9°C, 17°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 8°C, 19°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'inde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA 10°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 14°C, 24°C
    Az bulutlu

    HATAY 8°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 3°C, 15°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA -1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI -5°C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 0°C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 1°C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU 0°C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 5°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİNOP 10°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 7°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    AMASYA -2°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE 8°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN 8°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON 9°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
    ERZURUM -6°C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HAKKÂRİ -1°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS -5°C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN 2°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR 4°C, 17°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP 5°C, 16°C
    Az bulutlu

    SİİRT 5°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 7°C, 17°C
    Az bulutlu
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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den o iller için yağmur ve kar uyarısı | 22 Kasım hava durumu