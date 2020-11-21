PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı