Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan karar şöyle: Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf olacak. Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Daha sonra 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.