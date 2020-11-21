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    • 21.11.2020 15:01
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan öncesi flaş açıklamalar: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk

    Son dakika haberine göre, Başkan zirvesi öncesi bir mesaj paylaştı. Erdoğan, G-20 ülkelerine yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerini müspet cevap vererek, salgınla mücadele çabalarında, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur." dedi.



    Başkan 'ın, Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı. Erdoğan, G-20 ülkelerine yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerini müspet cevap vererek, salgınla mücadele çabalarında, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur." dedi.

    G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

    "Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

    YARDIM ÇAĞRILARINA MÜSPET CEVAP VERDİK
    Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-10 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan G-20 öncesi flaş açıklamalar: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk