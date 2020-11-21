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    • 21.11.2020 19:37
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    Son dakika: Başkan Erdoğan 12. 'na video mesaj yolladı

    Başkan Erdoğan 12. 'na video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan video mesaj

    Başkan Erdoğan 12. 'na video mesaj yolladı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

    Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk.

    Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur.

    Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık.

    Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj yolladı