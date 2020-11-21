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    • 21.11.2020 20:34
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    vatandaşlardan "" paylaşımı istedi

    , vatandaşlardan koronavirüs kısıtlamalarına uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

    Koca vatandaşlardan biz evdeyiz paylaşımı istedi

    , vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlardan "biz evdeyiz" paylaşımı istedi