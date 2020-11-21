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    • 21.11.2020 17:18
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    Son dakika: 'da yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş bulundu

    Son dakika haberine göre 'da, yol kenarında çalılıklar arasına gizlenmiş el yapımı () ele geçirildi. Ekipler, bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcıyı güvenlik önlemleri alarak emniyete götürdü.

    AA
    Felaket son anda önlendi! Yol kenarına gizlemişler

    Büyükşehir Belediyesi işçileri, üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli bir paket gördü.

    İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen polis, pakette olduğunu belirledi.

    Ekipler, bölgedeki incelemenin ardından parça tesirli olduğu değerlendirilen yı güvenlik önlemleri alarak emniyete götürdü.

    "İYİ Kİ BİZ BULMUŞUZ, KÖTÜ İNSANLARIN ELİNE GEÇMEDİ"
    EYP'yi bulan belediye işçisi Kemal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda temizlik yaptıkları sırada şüpheli paket görüp durumu polise bildirdiklerini anlatarak, "Yol üzerinde otların içerisinde çöp toplayıp temizlik yapıyorduk. Bu paketi görünce uzanıp aldım. Biraz tuhaf durduğu için teknikerime seslendim, o da şüphelendi ve 155'i aradık. Polisler gelince EYP olduğunu öğrendik. İyi ki biz bulmuşuz, kötü insanların eline geçmedi." dedi.

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