Terörist hakkında yapılan adli soruşturma sonucunda, örgüte yardım ve yataklık ettiği tespit edilen aynı zamanda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de 10 Kasım günü Malazgirt ve Varto ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi. Bu 3 kişinin adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.