"HER KİM BİR MÜSLÜMANI ÖLDÜRÜRSE CEZASI CEHENNEMDİR"

Kuran'ı Kerim'den ayetler ve sureler ile bu konuya açıklık getiren Müftü Taşçı, "Cenabı Allah Kuran'ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde, 'Bir insanın ölümüne sebep olan, bütün insanlığı öldürmüş gibidir.' Yine Maide Suresinde, Cenabı Allah Kuran'ı Kerim'de , (Vemen yaktul mu/minen mute'ammiden fecezauhu cehennemu) 'Kim bir Müslümanı kasten öldürse onun cezası cehennemdir.' Hem de, (haliden fiha) 'Ebedi kalmak üzere.' Şimdi bakıyorsun, bile bile karantinaya riayet etmeyen, bile bile bu hastalığın bir başkasına geçmesine sebep olan kardeşlerimiz Allah korusun büyük bir tehlikeyle, manen de büyük bir vebal ile karşı karşıyalar.