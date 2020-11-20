Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.11.2020 05:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2020 05:54
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. için başsağlığı mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. 'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

    AA
    Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşamını yitiren genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. 'nin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Asım Cenani için başsağlığı mesajı