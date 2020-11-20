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    • 20.11.2020 10:01
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yıldırım 1 Cudi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

    DHA
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    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım 1 Cudi Güntekin operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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