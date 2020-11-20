Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.