Okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte öğrenciler EBA sisteminde derslerin başına geçecek. Ancak öğretmenlerin durumunun ne olacağı merak ediliyor. Öğretmenler okula gidecek mi sorusuna sık sık yanıt aranıyor. Rehber öğretmenler okula gider mi sorusuna cevap aranıyor. Peki, zümre öğretmen ne demek?

ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

MEB'den dün yapılan açıklamada sadece zümre öğretmenlerinin haftada bir gün okula geleceği belirtilmişti. Bugün yayımlanan Genelgede ise okul müdürlerinin rehber ve zümre öğretmenleriyle birlikte yapacakları planlamalar sonrasında tüm öğretmenlerin haftada bir gün okula geleceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitime verilen arada, hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacağını bildirdi.