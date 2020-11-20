20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl alınır? 20 yaş altı velisiyle dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 65 yaş üstüne olduğu gibi 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 20 yaş altındakilere belirli şartlarda sokağa çıkma izni verilecek. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl alınır?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NASIL ALINIR?

20 yaş altı genç ve çocukların şehir içi veya şehirler arası yolculuğu nasıl yapacağıyla ilgili , "20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30 Mayıs 2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.