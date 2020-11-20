Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı son dakika bugün başladı mı? Korona virüs tanı konulan yeni vaka sayısı için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamın 4 bine yaklaşması sonrasında Kabine Toplantısında beklendiği gibi yeni korana virüs tedbir kararları açıklanmıştı. Restoran, kafe yasağı: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi iş yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. 65 yaş üstü yasakları hangi illerde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde, sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı, hangi günler, sokağa çıkma yasağı var mı, 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri kaç, hangi saatlerde sokağa çıkabilir, çıkabilecek, sokağa çıkmak serbest? Peki sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni nasıl alınır?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞMA İZNİ NEREDEN ALINIR?
Sokağa çıkma yasaklarında istisna kapsamında olan iş yerlerinden fırın çalışanları, dağıtım şirketi çalışanları, lojistik ve akaryakıt çalışanları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, iş yerlerine ulaşmak için evden çıktıklarında e-devlet üzerinden çalıştıkları yerleri gösteren belgeyi yazıcıdan çıktısını almalı ya da ekran görüntüsü öyle yola çıkmalı.
Yolda uygulama yapan emniyet görevlileri, jandarma ve uygulama yapmaya yetkili tüm kamu görevlilerine bu belgeyi göstererek ulaşmak istedikleri yeri söylemeyip geçiş izini alabilecek.
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR?
Yayımlanan son genelgeye göre hafta içerisinde 65 yaş üstü kişiler 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni hakkından yararlanabilecek. Ancak bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak ve sokağa çıktığı tespit edilen kişilere para cezası uygulanacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ, 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
20 yaş altı olan kişiler ise hastalık için risk grubunda yer almasalar dahi hastalığı taşımaları nedeni ile yasak kapsamına alındı. Alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kapsamında 01 Ocak 2001 tarihli ve sonrası doğumlu olan kişiler gün içerisinde saat 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkabilecekler. Yani izin saatleri 13:00 - 16:00 arası olarak uygulanacak. Bu saatten sonra ise sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak.
AVM, berber, market yasağı: 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Sinema, kahvehane ve eğlence yerleri: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; Yeni bir karar alınıncaya kadar ise; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili alınmış bir karar yok. Ancak Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar netlik kazanacak. Hatırlanacağı üzere koronavirüsle ilk mücadele döneminde seyahat yasağı gelmiş ve birçok ille giriş çıkış yasaklanmıştı.
Diğer yandan Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurguladı.
Özlü, işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktararak, "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?
Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. En çok araştırılan Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.