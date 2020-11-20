

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞMA İZNİ NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma yasaklarında istisna kapsamında olan iş yerlerinden fırın çalışanları, dağıtım şirketi çalışanları, lojistik ve akaryakıt çalışanları, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, iş yerlerine ulaşmak için evden çıktıklarında e-devlet üzerinden çalıştıkları yerleri gösteren belgeyi yazıcıdan çıktısını almalı ya da ekran görüntüsü öyle yola çıkmalı.

Yolda uygulama yapan emniyet görevlileri, jandarma ve uygulama yapmaya yetkili tüm kamu görevlilerine bu belgeyi göstererek ulaşmak istedikleri yeri söylemeyip geçiş izini alabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR?

Yayımlanan son genelgeye göre hafta içerisinde 65 yaş üstü kişiler 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni hakkından yararlanabilecek. Ancak bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak ve sokağa çıktığı tespit edilen kişilere para cezası uygulanacak.