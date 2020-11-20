TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;
Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık.
98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik.
Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.
İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.
(İzmir) Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür.
(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz
2021 YILINDA DEVREYE ALACAĞIZ
Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız.
İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır.
24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz.
Ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik.
(Sıfır Atık Projesi) 17 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığı geri dönüşüme kazandırdık.
(Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını amaçlayan kanun teklifi) Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde zorunlu depozito uygulamasını, inşallah 2022 yılında başlatacağız.
2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek.
Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık.
(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bankamızın; bugün itibariyle aktif büyüklüğü 16.2 milyar liraya ulaşmıştır.
(Türkiye Emlak Katılım Bankası) Bu yılın sonunda 51 şube ve 20 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmayı, 2021 yılı sonunda 101 şubeyle istihdama önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.