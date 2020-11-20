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    • 20.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan, heyetini kabul etti: e a a tam destek

    Başkan Erdoğan, reel sektör temsilcilerinin isteklerini dinledi. Açık destek verdi: Bizim yatırım, , a ihtiyacımız var. sanayimiz için yer sıkıntısı yok. Yatırım için nerede ihtiyaç varsa orada yer açarız. Teşvik noktasında yer tahsis edelim. enerji desteği, vergi avantajı sağlayalım. başta olmak üzere kredi desteği verelim.

    Başkan Erdoğan, heyetini kabul etti: her türlü imkana sahip. Şimdi önümüze çıkan fırsatları yeniden değerlendireceğiz.

    YENİ BİR YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ
    BAŞKAN     Erdoğan, Türkiye çılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti. Kabulde TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Erdoğan, "Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız" dedi. Başkan, şöyle devam etti: Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şeklide yönettiğimiz açıktır. , ihracat, büyüme ve odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız.

    Başkan Erdoğan, geçen pazar yanan Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, TİM heyetini kabul etti: Üretime ihracata istihdama tam destek