Başkan Erdoğan, TİM heyetini kabul etti: Türkiye her türlü imkana sahip. Şimdi önümüze çıkan fırsatları yeniden değerlendireceğiz.

YENİ BİR YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) heyetini kabul etti. Kabulde TİM, Başkan Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu. Erdoğan, "Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız" dedi. Başkan, şöyle devam etti: Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şeklide yönettiğimiz açıktır. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız.

Başkan Erdoğan, geçen pazar yanan Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu.