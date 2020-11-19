SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Ticaret Bakanı Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Bakan Ruhsar Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı.

Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinatör, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, Karon Mühendislik şirketinde CEO olarak görev yapmıştır.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.



9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştır.





Pekcan, evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.

