Spor salonları kapandı mı? Spor salonlarının hizmetlerine ara mı verildi? Genelge yayınlandı!

Tüm dünya gibi ülkemizde de corona virüs vakaları artmaya başlayınca yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı yapıldı ve yeni kararlar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. İçişleri Bakanlığı'da kısıtlamalarla ilgili genelgeyi yayınladı. Pek çok hizmet alanının faaliyetlerine sınırlama getirilirken vatandaşlar arama motorları üzerinden spor salonları kapandı mı? Spor salonlarının hizmetlerine ara mı verildi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bu kapsamda spor salonlarına ilişkin bilgiler…
SPOR SALONLARI KAPANDI MI?
Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte spor salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Fitness, pilates, yoga ve spor salonlarına üyeliği olan vatandaşlar spor salonları kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.