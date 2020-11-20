"Çok sıkıntılı günler yaşıyordu Türkiye. Ülkenin dört bir yanında silahlar ateşleniyor, bombalar patlıyordu. Radyo dinlemekten, televizyon izlemekten korkuyordu insanlar. Herkesi bir yakınının kaçırılma, yaralanma ya da ölüm haberini duyma korkusu sarmıştı. Anarşi ve terörün zirve yaptığı bir yıldı 1979. Türkiye'nin dört bir yanında sıkıyönetim vardı. Asker sokağa inmişti ama olaylar durdurulamıyordu. Suikastlar yapılıyor, kahvehaneler taranıyor, kalabalık grupların üzerine bombalar yağdırılıyordu... 1 Şubat 1979'da işlenen bir cinayet bütün Türkiye'yi sarstı. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi, Maçka'da saat 11.00 sıralarında aracında kurşunlanarak katledildi. Cinayet sanığı olarak Mehmet Ali Ağca isimli bir genç yakalandı. Malatyalıydı ve 'ülkücü' olduğu iddia ediliyordu. Gerçekten de geçmişine bakıldığında ülkücülerin arasında boy gösteren bir kişi olarak görülüyordu. Abdi İpekçi ise, siyasi yelpazenin solunda yer alan bir gazeteciydi. İlk bakışta taşlar yerine oturuyordu. Bir ülkücü, Milliyet gazetesinin solcu genel yayın müdürünü katletmişti! Sağ-sol kavgasının zirve yaptığı o dönemde hiç yadırganmadı bu tablo. Fakat ortada bir gariplik vardı. Abdi İpekçi uç bir isim değildi. Hatta, daha sonra kendisi gibi bir cinayete kurban gidecek olan MHP'li Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'a destek veren yazılar yazmıştı. Çünkü, Gün Sazak her türlü kaçakçılığa karşı savaş açmıştı. Abdi İpekçi yönetimindeki Milliyet gazetesi de kaçakçıların korkulu rüyası haline gelen Gün Sazak'ın yürüttüğü mücadeleye destek veriyordu. Abdi İpekçi, normal şartlarda ülkücülerin en son hedef alması gereken bir isimdi. Ancak, hiç tartışılmadı işin bu yönü. O günlerde, kimsenin bu tür konuları düşünecek hali yoktu; ortalık kelimenin tam anlamı ile toz dumandı."