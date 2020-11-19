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Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Yapılandırma yasasında 100 binlerce araç sahibinin elini rahatlatacak önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre; geç tebliğ edildiği için faiziyle katlanan, ödenmediği için biriken trafik cezaları yapılandırmayla peşin ödenirse, anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Normalde bu indirim ceza kesildikten itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yapılıyordu.

19.11.2020 10:47 - Son Güncelleme: 19.11.2020 10:47
Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Yapılandırma yasasında 100 binlerce araç sahibinin elini rahatlatacak önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre; geç tebliğ edildiği için faiziyle katlanan, ödenmediği için biriken trafik cezaları yapılandırmayla peşin ödenirse, anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Normalde bu indirim ceza kesildikten itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yapılıyordu.

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Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Peşin daha avantajlı
Yasanın detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay datrafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili.

Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Normalde yasaya göre vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra enflasyona göre güncelleme yapılarak anaparaya ekleniyor. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90'ı siliyor. Yani anaparadan herhangi bir indirim yapılmıyor.

Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var

Kaçak geçişler dahil
Ancak, korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu.

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