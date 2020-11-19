Trafik cezası olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var
Yapılandırma yasasında 100 binlerce araç sahibinin elini rahatlatacak önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre; geç tebliğ edildiği için faiziyle katlanan, ödenmediği için biriken trafik cezaları yapılandırmayla peşin ödenirse, anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Normalde bu indirim ceza kesildikten itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yapılıyordu.
Yapılandırma yasasında 100 binlerce araç sahibinin elini rahatlatacak önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre; geç tebliğ edildiği için faiziyle katlanan, ödenmediği için biriken trafik cezaları yapılandırmayla peşin ödenirse, anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak. Normalde bu indirim ceza kesildikten itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yapılıyordu.
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.