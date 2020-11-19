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    • 19.11.2020 07:07
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    SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen ve seferleri

    Son dakika haberine göre, İstanbul  () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    DHA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    İstanbul () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
    07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
    07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
    08:-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
    07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri