TUS tercihleri nasıl yapılır? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? TUS sınavının tamamlanmasının ardından sınav tercih dönemi başladı. 19-26 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek tercihlerde adayların dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor. Peki, 2020 TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen soruların yanıtları!'