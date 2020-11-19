TUS tercihleri nasıl yapılır? 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? TUS sınavının tamamlanmasının ardından sınav tercih dönemi başladı. 19-26 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek tercihlerde adayların dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor. Peki, 2020 TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen soruların yanıtları!'
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 gününden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
TUS tercihlerinin 26 Kasım'da sonlanmasının ardından sonuçlar da adaylara bildirilecek. Sonuçlar için bir tarih verilmese de Aralık ayının ilk günlerinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.