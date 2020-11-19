Havaların soğumasıyla iyice tehdit eden pandemiye karşı, tüm yurtta kısıtlamalar yarın başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Coronavirüs'e karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı kısıtlamaların nasıl yapılacağı ile ilgili yazı, 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Tüm illerde çalışanlar hariç 65 yaş ve üzeri olanlar 10:00 ila 13:00 saatleri,

Hafta sonları, çalışanlar hariç saat 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

20 yaş altı vatandaşlar ise gün içinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/ salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yıl başına kadar durdurulacak.