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    • 19.11.2020 18:55
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    Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 'a yalanlama!

    Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, " veya herhangi bir yurt dışı şirketi tarafından iddialarda bahsi geçen Vakfa, ne 2017 ve 2018 yıllarında ne de başka bir zaman diliminde hibe, bağış ya da diğer bir ad altında hiç bir ödeme yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    İHA
    Eti Maden'den CHP'li Yavuzyılmaz'a yalanlama!

    Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi () 'ın iddiaları hakkında açıklama yayımladı.

    "HİBE, BAĞIŞ YA DA DİĞER BİR AD ALTINDA HİÇ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR"
    Yapılan açıklamada, "Eti Maden veya herhangi bir yurt dışı şirketi tarafından iddialarda bahsi geçen Vakfa, ne 2017 ve 2018 yıllarında ne de başka bir zaman diliminde hibe, bağış ya da diğer bir ad altında hiç bir ödeme yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
    Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından, kuruluşumuzun yurt dışı şirketlerinin genel müdürlerinin maaşlarına ilişkin olarak ve yurt dışı şirketlerin denetlenmediği ve söz konusu şirketler tarafından bahse konu vakfa bağış adı altında para aktarıldığına ilişkin iddialar kamuoyu gündemine getirilmiştir. Yoğun rekabetin yaşandığı dünya bor pazarında sektörde faaliyet gösteren aktörlerce de piyasada kullanılan pek çok teknik, tarafından da etkin bir pazarlama enstrümanı olarak uygulanmaktadır. Yurt dışında kurulu bulunan şirketlerimizdeki çalışanların maaşları ve sosyal hakları, bulundukları ülkenin koşullarına ve çalışanın pozisyona göre ilgili yurt dışı şirket tarafından belirlenmektedir. Eti Maden'in yurt dışı şirketleri faaliyet dönemi hesapları bağımsız denetim firmaları tarafından bulundukları ülkelerin asgari yasal koşulları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre hazırlanmış hesapları, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) göre denetimi gerçekleştirilerek raporlanmaktadır. Eti Maden veya herhangi bir yurt dışı şirketi tarafından iddialarda bahsi geçen vakfa, ne 2017 ve 2018 yıllarında ne de başka bir zaman diliminde hibe, bağış ya da diğer bir ad altında hiç bir ödeme yapılmamıştır.

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    Haberler Güncel Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a yalanlama!