MİT ve Şırnak Emniyeti'nin ortak operasyonu kapsamında Şanlıurfa'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal yakalandı.

TERÖRİST DAL İLE İLGİLİ ÇARPICI BİLGİLER

Dal ile ilgili flaş bilgilere ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Hayri kod adını kullanan Sabri Dal 2000'li yılların başında PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına katıldı. 2004-2013 yılları arasında Cizre Belediyesi'nde çalıştı.

3 KEZ HAPSE GİRİP ÇIKTI

Dal, örgütsel faaliyetleri sebebiyle 3 kez cezaevine girip çıktı. Cezaevinden tahliyesi akabinde ise Cizre'de Hayri kod adıyla PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldı. Cudi Dağı'nda faaliyet yürüten örgüt mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda, güvenlik korucusu Kamil Atak'ın da aralarında bulunduğu Cizre'de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere/keşif çalışmalarına katıldı.

2013'de güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi olayında fail olarak yer aldı ve Haziran 2013'te Şırnak'ın Uludere ilçesi üzerinden Irak ülkesine kaçtı.

Haftanin ve Zaho'da örgütsel eğitim alan Dal'ın PKK/KCK terör örgütünün üst yönetiminin talimatıyla Ağustos-Eylül 2014'te kaçak yollardan Şanlıurfa Suruç'a geldi. CHP'li Suruç eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp'e suikast amacıyla keşif çalışması yaptı.

Terörist Dal'ın bilahare 19 Ekim 2014 tarihinden Salih Tekinalp ve oğlunun öldürülmesinde yer aldığı öğrenildi.

SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH