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    • 19.06.2020 14:15
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    Kırmızı kategoride aranan 'lı kaçarken yakalanmıştı! Terörist ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyeti’nin ortak operasyonu sonucu ’a kaçmak üzereyken yakalanan terörist ile ilgili çarpıcı bilgilere SABAH ulaştı. Dal’ın 2000’li yılların başında eli kanlı örgüte katıldığı, burada ‘Hayri’ kod adını kullandığı öğrenildi.

    ve Emniyeti'nin ortak operasyonu kapsamında 'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'lı terörist yakalandı.

    TERÖRİST DAL İLE İLGİLİ ÇARPICI BİLGİLER
    Dal ile ilgili flaş bilgilere ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Hayri kod adını kullanan Sabri Dal 2000'li yılların başında PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına katıldı. 2004-2013 yılları arasında Cizre Belediyesi'nde çalıştı.

    3 KEZ HAPSE GİRİP ÇIKTI
    Dal, örgütsel faaliyetleri sebebiyle 3 kez cezaevine girip çıktı. Cezaevinden tahliyesi akabinde ise Cizre'de Hayri kod adıyla PKK/ terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldı. 'nda faaliyet yürüten örgüt mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda, güvenlik korucusu Kamil Atak'ın da aralarında bulunduğu Cizre'de görevli güvenlik güçlerine yönelik muhtelif eylemlere/keşif çalışmalarına katıldı.

    2013'de güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi olayında fail olarak yer aldı ve Haziran 2013'te Şırnak'ın Uludere ilçesi üzerinden ülkesine kaçtı.

    Haftanin ve Zaho'da örgütsel eğitim alan Dal'ın PKK/KCK terör örgütünün üst yönetiminin talimatıyla Ağustos-Eylül 2014'te kaçak yollardan Şanlıurfa Suruç'a geldi. 'li Suruç eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp'e suikast amacıyla keşif çalışması yaptı.

    Terörist Dal'ın bilahare 19 Ekim 2014 tarihinden Salih Tekinalp ve oğlunun öldürülmesinde yer aldığı öğrenildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH

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