Düğünlere koronavirüs ayarı!

Biz de tüm üyelerimizi telefonla arayarak, düğünlerimizin akşam 18.00-18.30 bitişli olacağının duyurusunu yaptık. Çünkü salonlarımızın temizliği var, personellerimizin evine ulaşması var. Doğal olarak saat 20.00'den sonra da kısıtlama olduğu için bu şekilde karar aldık. Sabah 10.00'da başlangıç olacak. Akşam da 18.00-18.30'a kadar düğünlerimizi bitirmiş olacağız. Bizim sendika olarak kesin kararımız budur. Sendika olarak bu kararı resmileştirdik."