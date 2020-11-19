SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi.

Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise sınavları 2021 yılında yapılacak. Öğrenciler sınavlara girecek ve not ortalamaları belli olacak.