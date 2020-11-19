Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.



Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." bilgisini verdi.

TÜRKSAT İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021'in ilk yarısında fırlatıyoruz." dedi.