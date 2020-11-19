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    • 19.11.2020 10:48
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    duyurdu: Demir yolu yatırım payı yüzde 60 olacak

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve , "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak." dedi. , "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." bilgisini verdi.

    AA
    Bakan açıkladı: Yüzde 60 olacak

    Ulaştırma ve , "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak." açıklamasında bulundu.

    , "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." dedi.

    Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." bilgisini verdi.

    TÜRKSAT İÇİN TARİH VERDİ
    Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı Aralık ayında, 5B'yi ise 2021'in ilk yarısında fırlatıyoruz." dedi.

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