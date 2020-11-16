Otoyol projesi ile turizm canlanacak

Aydın-Denizli Otoyol projesi bittikten sonra üzerinden Antalya ve İzmir'den geçiş yapacak olan turistler, Aspendos'tan Pamukkale ile Hierapolis ardından Kuşadası ve Didim, Efes, İzmir bölgesine çok sayıda geçiş olması bekleniyor. Ege'nin projesi olarak belirlenen otoyol üzerinden İzmir'in Aydın'ın ve Denizli'nin birçok güzellikleri, dağları, termal kaynakları, arkeolojisi ve tarihi ile çok sayıda vatandaş bu yolu kullanırken Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya iline de çok faydası olacağı belirtildi.