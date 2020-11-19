Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı.

TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'DA!

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.



"GARDAŞIMIZ TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE..."

Azerbaycan askerleri paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.