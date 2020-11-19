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    • 19.11.2020 21:31
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    ordusu ’a dikti!

    Topraklarını işgalinden kurtaran ordusu 'yi unutmadı. Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine dikti. Azerbaycan askerleri "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.

    Topraklarını işgalinden kurtaran ordusu 'yi unutmadı.

    TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'DA!
    Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan 'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da nı dikti.

    "GARDAŞIMIZ TÜRKİYE'NİN ŞEREFİNE..."
    Azerbaycan askerleri paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Dağlık Karabağ’a dikti!