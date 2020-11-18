Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anne Fatma ve baba Ömer Evrensel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nda ağırladı.
İkizleri ameliyat eden Doktor Owase Jeelani, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın gelişimi gerçekten kayda değer. son 5 ayda kaydettikleri gelişmeyi görmek benim için çok mutluluk verici" dedi.
Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikizler Derman ve Yiğit'in tedavi süreçleriyle ilgili olarak Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bilgi verdi.
Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen 3 büyük operasyonla yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran'da Türkiye'ye dönmüştü.
Tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.