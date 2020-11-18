Aklımızı Coruna! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Test sonuçlarını camiden anons yaptırdı. Tüm yakınlarını uyardı! Virüsü ciddiye alanın yanı sıra umursamayan da vardı. Onca vaka ve can kaybına rağmen umursamaz vatandaşlar maske kuralına aldırmadı. Kentin en kalabalık meydanlarında maskesiz turladı! Polise "Adam mı öldürdüm?" savunması yaptı!