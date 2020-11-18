Aklımızı Coruna! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs vaka sayısı yeniden arttı. Hasta sayısı panik yarattı. Ölümcül virüse karşı herkes kendi önlemini aldı. Samsun Tekkeköy'de COVİD-19 testi pozitif çıkan bir çift, oldukça duyarlı bir harekete imza attı.
Test sonuçlarını camiden anons yaptırdı. Tüm yakınlarını uyardı! Virüsü ciddiye alanın yanı sıra umursamayan da vardı. Onca vaka ve can kaybına rağmen umursamaz vatandaşlar maske kuralına aldırmadı. Kentin en kalabalık meydanlarında maskesiz turladı! Polise "Adam mı öldürdüm?" savunması yaptı!
DOĞAL REÇETE
Bilim insanları, Coronavirüs'ü bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Doğal besinler, ilgi topladı. Alman bilim insanları bu virüse şifa olacak bitkileri sıraladı: Yeşil çay ve aronya.
ÇOK BILLİYOR
ABD'li işadamı Bill Gates, maske takmayanları eleştirdi. "Sizden pantolon giymenizi istiyoruz. Birinin maske takmaya direnmesi fikri tuhafıma gidiyor" dedi.
BİR DÜNYA PANİK
COVİD-19, dünyaya yayıldı. Vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı. Avrupa'da ikinci dalga alarmı vardı. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'da sokağa çıkma yasağı başladı. Toplam 11 milyon 538 bin 57 vakanın çıktığı ABD'den gelen haberler ise korku yarattı. Ülkede morglarda yer kalmadı. Doktorlar, dün ölen hastaları seyyar morglara taşıdı.
BULKÂRİSTAN!
Edirne, Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğradı! COVİD-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistlere maske ve hijyen kiti dağıtıldı. Her hafta Edirne'ye geldiğini söyleyen Tülay Uğurlu, "Her gelişimizde 3-4 bin liralık alışveriş yapıyoruz" açıklaması yaptı.
VEFAT SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Türkiye'de dün 3 bin 819 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 3 bin 657'ye yükseldi. 103 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 688 kişi iyileşti.