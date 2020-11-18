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    • 18.11.2020 15:29
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    SON DAKİKA: 'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen 'lı tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Suriye'den suikast ve bombalı eylem yapmak için başkasına ait kimlik ile 'ye gelen ve 'da yakalanan /KCK'lı terörist M.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    DHA
    Bombalı eylem için Türkiye'ye gelen PKK'lı tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, terör örgütü /KCK üyesi M.A.'nın, başkasına ait kimlik ile Suriye'den 'ye giriş yaptığını tespit edildi.





    Şüpheli M.A., Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde eylem amaçlı patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı olduğu doküman ele geçirilen M.A.'nın 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde 'özel kuvvet' mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast ile bombalı eylem yapmak için gönderildiği belirlendi.





    PARAMOTOR EĞİTİMİ ALMIŞ
    Yapılan araştırmada teröristin, keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma ile son dönemde örgütün Türkiye geçiş için kullandığı paramotor eğitimleri aldığı anlaşıldı.

    Kendisine gösterilen çok sayıda örgüt mensubunu teşhis ederek deşifresini sağlayan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

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