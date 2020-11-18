Sabahattin Aydın kimdir? Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın kaç yaşında, nereli?

Sabahattin Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Sabahattin Aydın biyografisi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/536, 537, 538, 539, 540) 18 Kasım 2020 Tarihli ve 31308 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararlara göre Sağlık Bakan Yardımcısı pozisyonunda da değişiklik oldu. Muhammet Güven görevden alındı ve yerine Sabahattin Aydın atandı. Peki Sabahattin Aydın kimdir?