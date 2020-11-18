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    • 18.11.2020 08:33
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    'de yakalanan 'lı teröristler bombaları bebek bezlerinin içine saklamışlar!

    İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aileler arasına sızarak illegal yolla 'ye giriş yapan uyruklu ’lı 3 teröristi yakaladı. Teröristlerin yanlarındaki özel düzenekli çantada yapılan aramada, bebek bezleri arasında boru tipi bombalar ele geçirildi.

    Bebek bezinden bomba çıktı!

    Terör örgütü 'nın metropollerde yapmayı planladıkları bombalı eylem için 'den yasa dışı yollarla 'ye giriş yapan teröristlere, İl Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor.



    Önceki gün kolundaki alçı arasına ve özel düzenekli çantada kamufle ettiği bombalarla yakalanan terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1970 gram ile yakalanan terörist, ifadesinde, "Yakalanmasaydım bombaları 'a götürecektim" demişti.
    Koluna sarılı alçı içerisinde patlayıcı madde ile İstanbul'da eylem planlayan PKK terör örgütü bombacısı Suriyeli uyruklu bir kişinin tutuklanmasının ardından Mardin polisi bu kez de Suriyeli 3 teröristi gözaltına aldı.



    BEBEK BEZLERİ ARASINA SAKLAMIŞLAR
    Teröristlerin yanlarında bulunan özel düzenekli çantada arama yapan Mardin polisi, bebek katillerinin eylem için getirdikleri boru tipi bombaları bebek bezleri arasına sakladıklarını ortaya çıkardı.



    MÜLTECİ AİLELERİN ARASINA KARIŞIYORLARDI
    Yakalanan Suriyeli teröristlerin Türkiye'ye, ailelerin arasına sızarak, illegal yolla giriş yaptıkları öğrenildi. Büyük şehirlerde eylem yapmayı planladığı öğrenilen Suriyeli 3 terörist, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Mardin'de yakalanan PKK'lı teröristler bombaları bebek bezlerinin içine saklamışlar!