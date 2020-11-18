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    • 18.11.2020 11:15
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    SON DAKİKA: : Büyük illerdeki artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda

    Son dakika haberi: : Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Son dakika haberine göre Bakan Koca "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." dedi.

    Bakan Koca'dan flaş açıklama! Bütün ülkeye...

    Son dakika haberi: : Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

    Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

    İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur."

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük illerdeki artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda