



'KİMSE İSTEYEREK BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ'

Savunması sorulan sanık Ayaz ise,"Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım. Ben orada ekmeğimi kazanıyordum. Kimse isteyerek böyle bir şey yapmaz. 14 aydır bunun rahatsızlığını vicdanen yaşamaktayım. Olayda mağdur olanlara yönelik elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım" dedi.