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    • 18.11.2020 16:55
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    SON DAKİKA: 8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü

    Son dakika: : Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

    Yurt içi ve yurt dışında güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü elemanlarıyla mücadelesi devam ediyor. Güvenlik güçlerinin mücadelesine İHA ve SİHA'lar da etkin bir şekilde destek veriyor. , yaptığı açıklamada İHA'larla 8 teröristin tespit edildiğini açıkladı.

    "KAZDIKLARI ÇUKURDA..."
    Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi."

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