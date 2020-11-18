Akbulut 15 Kasım 1935, Erzincan doğumludur. Eşi Saime Akbulut, Anayasa Mahkemesi eski üyesi üyeliği yapmıştır. Akbulut, babası Ömer Akbulut'un PTT'de memur olması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini yurdun değişik yerlerinde yaptı. İlkokulu Eskişehir'de, Ortaokulu Samsun'da, liseyi Erzincan'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip askerliğini yaptıktan sonra Erzincan'da serbest avukat olarak çalıştı.