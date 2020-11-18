KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.