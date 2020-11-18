Üniversite öğrencilerine her yıl karşılıksız olarak verilen KYK burs başvuruları için binlerce kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na başvurularını yaptı ve şimdi sonuçlar için heyecanlı geri sayıma başladı. Arama motorları üzerinden her gün sıklıkla sorgulanan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Tüm detayları inceleyebilirsiniz.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
KYK burs başvuru şartları nelerdir?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilir.