Azerbaycan vatandaşları geçtiğimiz haftadan bu yana başata Bakü olmak üzere sokaklarda bu zaferi doyasıya kutluyor. Ellerinde Türkiye bayrakları da olduğu görülen kardeş ülkenin vatandaşları sık sık Azerbaycan ve Türkiye lehine slogan atıyor.

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