Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.
"RUSYA GİT, TÜRKİYE KALSIN"
Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti.
Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.
Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
AZERBAYCAN SOKAKLARINDA BÜYÜK COŞKU VAR
Öte yandan Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.