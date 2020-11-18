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    • 18.11.2020 09:32
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    SON DAKİKA: 'da Rus askerleri edildi: git kal

    Son dakika haberi: ile arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından ile askerleri bölgede gözlemci olarak görev yapacak. Bakü'de ise bir grup Azerbaycan vatandaşı 'daki barış gücünü ederek "Rusya git Türkiye kal" sloganları attı.

    DHA
    Azerbaycan'da Rusya'ya şok protesto

    Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

    "RUSYA GİT, TÜRKİYE KALSIN"
    Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti.

    Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

    Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    AZERBAYCAN SOKAKLARINDA BÜYÜK COŞKU VAR
    Öte yandan Azerbaycan'ın 28 yıl sonra Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.

    Azerbaycan vatandaşları geçtiğimiz haftadan bu yana başata Bakü olmak üzere sokaklarda bu zaferi doyasıya kutluyor. Ellerinde Türkiye bayrakları da olduğu görülen kardeş ülkenin vatandaşları sık sık Azerbaycan ve Türkiye lehine slogan atıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Azerbaycan'da Rus askerleri protesto edildi: Rusya git Türkiye kal