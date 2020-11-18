Sahibinden satılık ikinci el ölüm! İnternetten ilaç satışı tehlike saçıyor

BİR KAPAK İÇİLMİŞ ŞURUP SATIYORLAR

"İkinci el satış uygulaması olan bir internet alışveriş sitesi web sayfası üzerinden kullanıcılarına yasal olmayan şekilde ambalajı açılmıştan tutun da kırmızı reçeteliye kadar ilaç satışı yapmalarına izin veriyor. Bu alışveriş sitesinde 'Evde duruyordu, aldım çocuğuma içiremedim, tedaviyi bitirdim elimde kaldı, kremin yarısını kullandım yarısı duruyor, şuruptan bir kapak kullandık' gibi açıklamalar bulunuyor. Bu durum insan sağlığı açısından çok ciddi riskler taşıyor. İlacın ikinci eli olmaz, ilaç önemli bir üründür. Bu şekildeki ilaç satışları adeta ölüm saçmak demektir. İnternet üzerinden yapılan ilaç satışlarının maalesef önüne geçilemiyor. Bakanlığın ruhsatlı ilaçları, elbise, ayakkabı, mobilya, gıda gibi ürünlerin satıldığı on-line platformlardan kontrolsüzce satılıyor. Bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Bu ilaçların kullanımı zaten zararlı olduğu gibi, kazanç sağlamak için satış yapan kişilerin, ilacı boşaltıp içerisine su ya da zehir doldurmadıklarını da bilemeyiz."