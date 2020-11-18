Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2020 14:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2020 14:26
    ABONE OL

    Anaokulu, kreşler, ? Anaokulu ve ?

    Anaokulu kreşler ? Anaokulu sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar yıl sonuna kadar kapatıldı. Peki anaokulu ve kreşler açık mı olacak? Anaokulu kreşler dershaneler kapatıldı mı? Veliler çocukların eğitimleriyle ilgili bu bilgilerin detaylarını araştırıyor. İşte merak edilen konuların detayları…

    takvim.com.tr
    Anaokulu, kreşler, dershaneler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı olacak?

    Anaokulu kreşler açık mı olacak? Anaokulu kreşler dershaneler kapatıldı mı? Veliler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim hayatına ilişkin yeni detaylar araştırılıyor. Okulların yıl sonuna kadar kapatılmasının ardından anaokulu kreşler ve dershanelerin durumları araştırılıyor.

    DERSHANELER KAPATILDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı ifade edildi.

    Buna göre; yarın 18 Kasım Çarşamba gününde dershaneler ve özel eğitim kurslarının da tatil olduğu belirlenmiş oldu.

    ANAOKULU VE KREŞLER AÇIK MI OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Anaokulu, kreşler, dershaneler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı olacak?