Anaokulu, kreşler, dershaneler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı olacak?

Anaokulu kreşler açık mı olacak? Anaokulu kreşler dershaneler kapatıldı mı? Veliler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim hayatına ilişkin yeni detaylar araştırılıyor. Okulların yıl sonuna kadar kapatılmasının ardından anaokulu kreşler ve dershanelerin durumları araştırılıyor.
DERSHANELER KAPATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı ifade edildi.
Buna göre; yarın 18 Kasım Çarşamba gününde dershaneler ve özel eğitim kurslarının da tatil olduğu belirlenmiş oldu.
ANAOKULU VE KREŞLER AÇIK MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.