Anaokulu, kreşler, dershaneler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı olacak?

DERSHANELER KAPATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı ifade edildi.

Buna göre; yarın 18 Kasım Çarşamba gününde dershaneler ve özel eğitim kurslarının da tatil olduğu belirlenmiş oldu.