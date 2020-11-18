Yeni nesil girişimcilik zirvesi! "Pandemi Sonrası Girişimciliğin Geleceği" için toplanacak

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından dördüncüsü düzenlenen ve yeni nesil girişimciliğin önde gelen uzman isimlerini bir araya getiren Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin bu yılki teması "POST PANDEMİK DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK" olacak.

Girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi" 19 Kasım 2020, Perşembe günü webinar formatında düzenlenecek.

"Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" ana temasıyla düzenlenecek 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak. Ayrıca Zirve'de girişimcilik ekosisteminden önde gelen 36 konuşmacı yer alacak.

Pandemi ile insanoğlu, son yüzyılın en büyük sınavlarından birini veriyor. Bilinen tüm iş yapış biçimlerinin ve hayat tarzımızı kökten değiştiren bu dönemin sonrasında ülkeleri, şirketleri, ticareti nelerin beklediğine dair onlarca soru işareti önümüzde duruyor. Bilinmezlerin ağır bastığı bu ortamda Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları yeni istihdam giderek daha önemli hale geliyor. Diğer taraftan pandemi kuşkusuz her iş alanı gibi girişimciliği de etkiliyor ve değişime en hızlı adapte olan yeni şirketlerin deneyimleri ve iş yapış modelleri, tüm iş dünyasının pandemi sonrasına hazırlanması için de ipuçları taşıyor.

Bu çerçevede Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi olarak geleneksel hale gelen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin ana temasını "Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" olarak belirledik. Yeni 10 yılda Türkiye girişimciliğinin yol haritasına önemli bir katkı sunması beklenen ve 19 Kasım'da Borsa İstanbul, Türk Telekom ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde beş farklı panel yer alacak. Bunlardan ilki "E-İhracat – İşinizi Dünyaya Taşıyın". E-ticaret alanındaki önemli oyuncuların konuşmacı olarak yer aldığı panelde küçük işletmelerin işlerini dünyaya nasıl taşıyabilecekleri tartışılacak.

Eş zamanlı olarak başlayacak diğer panel, "Yatırımcıların Gözünden Pandemi Sonrası". 1 milyar liraya yakın bütçeye yön veren risk sermayesi yatırımcıları, pandemi ile değişen yatırım stratejilerini, 2021'de fırsat gördükleri alanları ve girişimlerde aradıkları özellikleri aktaracak. Diğer panellerin başlıkları ise "Anadolu'nun Girişimi", "Gelecek Toprakta – Agritech" ve "Finansal Teknolojilerin Yarını" olacak.

DEV KONUŞMACILAR

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile özel bir oturum gerçekleştirilecek. Bakan Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimlere yönelik yeni desteklerini açıklayacak.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Arslan'ın birer konuşma yapacağı 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde ayrıca iki özel oturum da yer alacak. Bunlardan ilkinde 1961'in sonbaharında ufak bir valiz ve cebinde 50 dolarla ABD'ye giden ve ilk girişimi Kenan Systems'i 1998'de 1,5 milyar dolara Lucent'a satan, bugün de yeni geliştirdiği katot kimyasalıyla da elektrikli otomobil pazarını değiştirmeye hazırlanan efsanevi girişimci Prof. Dr. Kenan Şahin bir konuşma yapacak. Diğer özel oturumda ise blokzinciri ve kripto varlık dünyasının en önemli üç kişisi arasında gösterilen, 2017 sonrasının en iyi ICO'sunu gerçekleştiren Ava Labs'ın kurucusu Prof. Dr. Emin Gün Sirer "Kripto Gelecek" başlıklı bir sunum yapacak.

Zirve http://www.yeninesilgirisimcilik.com/ adresinden kayıt yapılarak izlenebilir.