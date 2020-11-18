NTV'de canlı yayında alınan yeni tedbirleri değerlendiren Ateş Kara, şunları söyledi: ''Evimizde de bizim bu soğuk ayları bireysel geçirmeye dikkat etmemiz lazım. Rakamların büyüyor olması gerçekten tedirginlik yaratıyordu, uzunca bir zamandır var. Bizim rakamlarımızın yükseliyor olması önemli ama kayıplarımız yükseliyor. Kayıpları önleme şansımız maske ve mesafeye dikkat edersek olabilir. Bir kayıplarımızın yükselmesi, ikincisi bu salgın döneminde de sağlık hizmetlerinin verilebilirliğinin devam etmesi.

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Belli bir noktadan sonra hastanelerin yatakları dolmaya başladıkça, gelen hastaların sayısı hızla artarken istediğiniz şekilde hizmet vermeniz mümkün olmuyor. Bizim hep birlikte bu dönemde bu sayıyı kayıplarımız için, ya da sağlık personeli için değil geleceğimiz olan çocuklar için de. Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor.