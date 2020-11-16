Corona virüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı oluyor. Her geçen gün yeni iller de bu kısıtlamaya tabii tutuluyor, belirli saatlerde yani insan yoğunluğunun olmadığı saatlerde dışarı çıkılmasına izin veriliyor. Milyonlarca vatandaş gün içerisinde sıklıkla arama motorları üzerinden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm bilgiler…