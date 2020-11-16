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    • 16.11.2020 11:44
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    ? Gündemde en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz ki sokağa çıkma kısıtlamaları oluyor. Corona virüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor, bu kapsamda salgının yayılmasını önleyecek önlemler alınıyor. Giderek artan vaka sayılarından dolayı pek çok ilde, corona virüste risk grubunda olan yapıldı. Vatandaşlar da ? Sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?

    Corona virüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı oluyor. Her geçen gün yeni iller de bu kısıtlamaya tabii tutuluyor, belirli saatlerde yani insan yoğunluğunun olmadığı saatlerde dışarı çıkılmasına izin veriliyor. Milyonlarca vatandaş gün içerisinde sıklıkla arama motorları üzerinden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm bilgiler…

    İSTANBUL

    İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kararın uygulamasına 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren başlanacak.

    ANKARA

    Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

    Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

    GAZİANTEP

    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

    Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

    BURSA

    Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

    Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

    ERZİNCAN

    Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
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    Haberler Güncel 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?